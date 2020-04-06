الرئيس السيسي يتخذ قرارات جديدة لدعم الاقتصاد بعد تأثره بسبب فيروس كورونا

اتخذ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العديد من القرارات الهامة والجديدة اليوم الإثنين على هامش اجتماعه مع الوزراء وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل دعم الاقتصاد المصري بعد تأثره سلباً بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع اليوم ناقش فيه الرئيس السيسي كافة التداعيات والآثار السلبية التي أضرت بالاقتصاد المصري بسبب أزمة فيروس كورونا.

Advertisements

وإليكم الآن القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم بعد اجتماعه مع الوزراء:

استمرار العمل بجميع المشروعات التي لديها صلة بالنشاط السياحي في مصر.

تأجيل جميع المستحقات المتأخرة على كافة المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر قادمة مع عدم فرض فوائد أو غرامات على تأخيرها في السداد.

إسقاط الضريبة العقارية على جميع المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر قادمة.

تمويل البنك المركزي المصري لجميع المنشآت السياحية من أجل الحفاظ على العمالة لديها.

العمل على رفع كفاءة البنية التحتية لجميع المنشآت السياحية لاستقبال السائحين في المرحلة القادمة.

تخصيص منحة لجميع العمال من العمالة غير المنتظمة بسبب فيروس كورونا وقدر هذه المنحة 500 جنيه.

العمل على بناء 250 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي.

إقرأ أيضاً: تعرف على أسوأ 4 سيارات يتراجع سعرها بعد 3 سنوات من شرائها