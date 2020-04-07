وزير التعليم يحذر من الغش: لن يفيد وسنطبق القانون بحزم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن غش طلاب الصف الأول الثانوي لن يفيدهم بأي شيء كون الامتحان بلا درجات، جاء ذلك خلال تعليقه على منظومة الامتحانات التجريبية والتي بدأها الطلاب أمس، مضيفا أن الامتحانات تجريبية وغرضها الاستفادة العامة للجميع.

وشدد شوقي، في تصريحات صحفية، على أن في حالة استمرار محاولات الطلاب الغش ستكون حالة مرضية يجب الانتباه لها، مشددا أن هناك قوانين واضحة للغش وسيتم تطبيقها بحزم على كل المخالفين ومن يثبت تورطهم في جرائم الغش.

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وأضاف أن الامتحان التجريبي لا يوجد به نجاح أو سقوط وهدفه الوحيد تعليم الطلاب ومنحهم اللياقة والتعامل مع الطرق الحديثة للتعليم، مشيرا إلى أن 600 ألف ادوا الامتحانات ما يعتبر رقما قياسيا، موضحا أن أي طالب قادر على فتح الامتحان في أي وقت ولا يوجد أي مشكلة في حال انقطاع الانترنت خلال الامتحان حيث أن الإجابات تخزن أوتوماتيكيا.

وانتقد شوقي، أسعار الامتحانات التي وصلت ألف جنيه، موضحا أن من يدفع تلك التكلفة خاسر و سيتسبب في حرمان ابنه من التعليم وخوض التجربة ويؤذي نفسه وأبناءه ويؤثر على مستقبلهم.

وأوضح أن مشروع الصف الثالث الإعدادي يضاف إلى مجموع النيرم الأول مؤكدا على أن منظومة التعليم الجديدة تقدم على مستوى عالي وموازية للتعليم الأجنبي في المستوى، وذلك حفاظا على مستقبل الطلاب المصريين وحرصا على عدم تعطيل مستقبلهم والحفاظ على مستواهم في العام الأول الجامعي، مناشدا أولياء الأمور بتجنب اصطحاب أبنائهم للمدارس منعا للتكدس.

جدير بالذكر أن الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بدأت أمس الأحد، في مادة اللغة العربية واستمر لمدة ٣ ساعات عبر الإنترنت بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الوسائط الحديثة والإجابة من خلال التابلت، وذلك بهدف تمرين الطلاب على آلية الامتحان بشكل تجريبي وبدون درجات قبل الامتحان النهائي.