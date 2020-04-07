“التموين”: تخفيضات على السلع الغذائية تصل إلى 25%

قال الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد وزير التموين، إن الوزارة تعمل على المشاركة في مبادرة جديدة تتيح لبعض المتاجر تقديم سلعهم التموينية في القطاع الخاص عبر الإنترنت، موضحا أن الأمر خاص بالقطاع الخاص فقط.

وأضاف العشماوي، خلال مداخلة له في برنامج “صالة التحرير” المقدم عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحكومة لم تواجه أي أزمات حتى الآن بسبب السلع التموينية، مشيرا إلأى أن التزاحم على عدد من المحلات التجارية الكبرى بسبب تكالب المواطنين على تخزين السلع، مضيفا أنه سيطرح 800 سلعة في المنافذ والسلاسل سواء حكومية أو خاصة، تحت عنوان “أهلا رمضان”، وسيتم طرح السلع بخصومات تصل إلى 25%، مشيرا إلى أن السلع تشمل البقوليات واللحوم وياميش رمضان وكافة السلع المستخدمة في المنزل المصري.

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وأكد أن الوزارة لديها خطة قوية لتأمين مواجهة نقص السلع في الأسواق، مشددة على أن الوزارة لديها ما يكفي من احتياجات المواطنين خلال 6 أشهر مقبلين وهو ضعف الاحتياطي الآن للسلع عالميا.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن طرح منتجات شهر رمضان من ياميش وغيره في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها مع توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة مثل الخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح يوميا 60 ذبيحة من اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو وضخ 30 طنا من اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو بالإضافة لضخ 100 طن من الدواجن بسعر 37 جنيها لكافة المجمعات ومنافذ الوزارة، أما بالنسبة للخضار يطرح 4 أطنان يوميا و3 أطنان من الفاكهة بأسعار مخفضة، كما سيتم ضخ 50 طنا يوميا من الأرز، و60 طنا سكر يوميا و5600 كرتونة زيت يوميا،

وقال ان أسعار الياميش مخفضة عن مثيلتها بالاسوق تصل من 25-30 % وطرح بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها كما يتم طرح بلح جاف ” شنطة رمضان ” بسعر 11 جنيها للكيلو وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيها وطرح زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه وزبيب إيرانى زنه 500 جرام بسعر 40 جنيها.