برلماني يطالب بصرف 500 جنيها إعانة لمحدودي الدخل

ناشد النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، الحكومة ببحث تقديم مبلغ 500 جنيه إعانة لأصحاب الدخل المحدود على سبيل الإعانة لغير القادرين، مطالبا بتخفيض تكاليف العلاج التي قد تكون أكبر من الإعانة المقررة للمرض المزمن وخصمها من العلاج على نفقة الدولة.

وطالب النائب، في تصريحات صحفية، بتطوير موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة اليومية وغير المنتظمة وأصحاب الدخول المحدودة في أسرع وقت حتى لو كان من بينهم 10% من غير المستحقين.

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وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت عن تقديم إعانة قيمتها 500 جنيه لكل العاملين بشكل غير منتظم، بعد تسجيلهم خلال الموقع الرسمي للوزارة، على أن يتم صرف المبلغ المستحق من خلال مكاتب البريد التابع لها العامل حسب محل الإقامة، بعد إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.