الرئيس يوجه بسرعة صرف إعانة العمالة “غير المنتظمة” والتوزيع الدقيق والسريع

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اتخاذ عدة قرارات بشأن قطاع المصدرين حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتقسيط الرسوم المستحقة لتقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت المتضررة لمدة 3 أشهر دون فوائد، إلى جانب تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعي لمدة 3 أشهر.

وأضاف بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية”، أن السيسي وجه بوضع آلية خاصة لصرف إعانات العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال التوزيع السريع والدقيق بدون وجود أي كثافات أو ازدحام في مكاتب البريد، موضحا أن الاصلاحات الاقتصادية التي أجراها الرئيس في السنوات الماضية ساهم في سرعة تطبيق آليات صرف الإعانات خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة عن المواطنين سواء من حملة 100 مليون صحة وغيرها، موضحا أن لولا الإصلاحات الاقتصادية لما توفر أي دعم مادي.

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وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت عن تقديم الحكومة إعانة للعمالة غير المنتظمة قدرها 500 جنيها بشرط التسجيل عبر موقعها الإلكتروني وتلقي رسالة عبر الهاتف المحمول بشأن تسلم المنحة وفقا لمحل إقامة كل عامل، وذلك مساهمة في رفع العبء عن كاهل العمالة غير المنتظمة، في ضوء مرور البلاد بظروف خاصة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات وقائية للحد منه.