بعد اكتشاف 8 حالات إصابة.. حاجز خشبي لعزل أسر المصابين في ميت بدر حلاوة

أقام عدد من أهالي أسر قرية ميت بدر حلاوة في دائرى سمنود في محافظة الغربية، عزلا لعدد من أهالي القرية من المصابين بفيروس كورونا، من خلال إغلاق الأبواب بالألواح الخشبية وتشييدها كحواجز من أجل منع الاختلاط ومنع الزيارات حفاظا على حياة باقي الأسر في القرية.

وأغلق الأهالي المنطقة المتواجد فيها المصابين بفيروس كورونا بألواح خشبية من أجل عزل المنطقة المصابة وفقا لتعليمات الإدارة الصحية وذلك بالاتفاق مع المسؤولين بناء على تعليمات الإدارة الصحية لحين وصول قوات الأمن.

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وقال مصدر طبي، إنه جاري عزل عدد محدود من الأسر داخل القرية بعد اكتشاف 8 إصابات، نافيا عزل القرية بالكامل، مؤكدا أن العزل الصحي لعدة أسر لمدة 14 يوما وهي مدة حضانة الفيروس، على أن يكون العزل داخل منازلهم حفاظا على أرواح باقي القرية، مضيفا أن العزل لا يعني الإصابة ولكن حرصا على عدم الاختلاط من أجل السيطرة على الأسر حفاظا على أرواح باقي القرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ259 حالة، بينما سجلت الوزارة 149 حالة جديدة، إضافة إلى 7 وفيات، ليصل أعداد الحالات المصابة إلى 1322 حالة بينهم 259 حالة خرجوا من مستشفى العزل و85 حالة وفاة.