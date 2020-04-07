“الأوقاف” تعلن تعليق كافة الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

أكدت وزارة الأوقاف، استمرار غلق المساجد وحظر إقامة الموائد وتعليق كافة الأنشطة الجماعية في شهر رمضان الفضيل، موضحة أن تلك الإجراءات لا تزال يعمل بها في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك في ظل استمرار تفشيه عالميا.

وشددت الوزارة، في بيان عنها، على حظر أي عمليات إفطار جماعي في الوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة أو الأماكن التابعة للمساجد، مشيرة إلى أنه بالتالي لا مجال لأي ترتيبات تتعلق بالاعتكاف أو التجمعات.

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وأوضحت أن عملية فتح المساجد لن تكون إلا بعد التأكد من عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، ومرفقة بموافقة وزارة الصحة على عودة الحياة لطبيعتها والتأكد من أن التجمعات لم تعد تشكل خطرا من نشر عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خاطب الجهة المختصة في وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة، بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي في ساحة مسجد الإمام الحسين “رضى الله عنه” هذا العام، إلى جانب إلغاء أي ملتقيات عامة في مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.

جاءت تلك الإجراءات في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي استدعى غلق جميع المساجد والزوايا، وتشديد الرقابة عليهم على خلفية التوصيات الصحية بذلك، إلى جانب اتخاذ عدة قرارات بينها رفع الآذان من المساجد فقط، وذلك حفاظًا على الأمن الصحي للمجتمع، كما وجهت وزارة الأوقاف، الشكر إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب على تلك التوصيات، مؤكدة على أخذها بمنتهى الجد والحزم.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، شددت على جميع مديري المديريات والإدارات التنسيق مع السادة المفتشين بشأن التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق، مؤكدة بعدم السماح بترك مفتاح أي مسجد أو زاوية مع أي شخص كان، لما يترتب عليه من احتمالية فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالي حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين فردًا أو أكثر، ومحاسبة المقصرين على الفور بإنهاء خدمته، خاصة وأن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد لا يحتمل أي نوع من الإهمال.