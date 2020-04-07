وزارة التجارة تعلن إتاحة قروض استثنائية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن إطلاق مبادرة منح قرض استثنائي لأصحاب المشاريع الصغيرة، من أجل دعمهم في هذه الأوقات العصيبة إثر تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي سبب العديد من المشاكل للاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذه المبادرة تأتي بناءً على توصية خاصة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بأصحاب المشاريع الصغيرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرض الاستثنائي سوف تكون مدة سداده على مدار سنة كحد أقصى، على أن تصل قيمته الأعلى إلى مبلغ مليون جنيه مصري، حتى يتمكن أصحاب المشاريع الصغيرة من استكمال أعمالهم الصناعية في هذه المرحلة الصعبة.

وشددت نيفين جامع على أن الهدف الرئيسي من وراء هذه المبادرة تكمن في توفير السيولة لأصحاب المشاريع الصغيرة حتى لا تنقطع أعمالهم في الفترة القادمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الراغبين في الحصول على ذلك القرض الاستثنائي لابد عليهم من الاتصال برقم 16733 الخاصة بخدمة العملاء التابع لجهاز تنمية المشروعات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وعانى أصحاب المشاريع الصغيرة بشدة مؤخراً من انتشار فيروس كورونا إضافة إلى فرض حظر التجوال.

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