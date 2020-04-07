وزير الدفاع يؤكد دعم القوات المسلحة للشعب المصري لمكافحة فيروس كورونا

شدد الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة على أن الهيئة العامة للقوات المسلحة سوف تعمل جاهدة من أجل دعم الشعب المصري خلال الفترة الحالية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الفريق أول محمد ذكي على هامش جولة تفقدية رفقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أن القوات المسلحة سوف تكون حاضرة وفي الموعد دائماً لتقديم يد العون للحكومة المصرية من أجل تخطي جميع الأزمات وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا الحالية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع إمكانيات الهيئة العامة للقوات المسلحة سوف يتم توفيرها من أجل خدمة الشعب المصري العظيم، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الشعب المصري لا يجب أن يشعر بالقلق أبداً خلال الحرب الحالية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت هذه التصريحات من طرف وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال تفقد الرئيس السيسي لمدى جاهزية القوات المسلحة من أجل معاونة القطاع المدني حتى يتم القضاء على فيروس كورونا تماماً في مصر خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن القوات المسلحة كان لها دوراً بارزاً للغاية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها فيروس كورونا في مصر، من خلال تكفل الجنود بتطهير وتعقيم جميع الأماكن العامة وأيضاً الخاصة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

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