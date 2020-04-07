الرئيس السيسي يطالب القطاع الخاص بعدم تخفيض رواتب العمال رغم أزمة فيروس كورونا

طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شركات القطاع الخاص على مستوى جميع محافظات الجمهورية بضرورة عدم تخفيض رواتب العاملين لديها في المرحلة الحالية، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الهائلة التي يُعاني منها الجميع منذ لحظة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمة له على هامش جولة تفقدية لآخر استعدادات الهيئة العامة للقوات المسلحة من أجل مكافحة فيروس كورونا، أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية في الفترة الماضية ومن ضمنها إجلاس العاملين من كبار السن والسيدات في المنزل حفاظاً على سلامتهم لحين نهاية أزمة فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الإجراءات جاءت دون المساس برواتب هؤلاء الموظفين تماماً بعكس ما يحدث حالياً في بعض الدول الأخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن القطاع مطالب بفعل نفس هذه الخطوة دون تخفيض رواتب العاملين لديه بأي حال من الأحوال.

وشدد الرئيس السيسي في حديثه على أن الحكومة المصرية سوف تعمل على مساعدة شركات القطاع الخاص بشتى الطرق الممكنة للتخفيف من أعبائها المالية في الفترة الحالية، حتى تكون قادرة على دفع رواتب العاملين لديها بشكل كامل وخصوصاً بالنسبة إلى كبار السن وأيضاً السيدات حتى تعبر مصر هذه الأزمة بسلام في نهاية المطاف.

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