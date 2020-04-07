الرئيس السيسي يؤكد افتتاح 6 مستشفيات قريباً بسعة 1200 سرير لمواجهة كورونا

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء بصفة رسمية عن استعداد الدولة المصرية لافتتاح 6 مستشفيات مجهزة ب 1200 سرير، من أجل استقبال جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المرحلة القادمة.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم على هامش جولة تفقدية لآخر استعدادات الهيئة العامة للقوات المسلحة من أجل مكافحة فيروس كورونا، أن كل مستشفى من هذه المستشفيات سوف تحتوي على 200 سرير.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع أفراد الشعب المصري يجب عليهم الشعور بالطمأنينة دائماً، نظراً لأن رجال القوات المسلحة دائماً سيكونوا مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل ضمان أمان وسلامة الشعب المصري.

وشدد الرئيس السيسي في حديثه على أن كل مؤسسات الدولة المصرية تعمل سوياً في الوقت الحالي، من أجل تقديم الدعم والمساندة لجميع مصابي فيروس كورونا في مصر إضافة إلى ضمان سلامة بقية المواطنين وعدم السماح بانهيار الاقتصاد المصري.

وفي ختام الكلمة، أضاف أيضاً أنه يجب عليه أن يتوجه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للقوات المسلحة بجميع أفرادها دون استثناء، وخاصة وأنهم يعتبروا بمثابة الشريك الدائم الذي يساهم في حل أي أزمة تواجه الشعب المصري على مر العصور مهما كانت طبيعة هذه الأزمة أو مدى خطورتها مما يدعو للفخر بهم.

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