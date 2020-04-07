تعرف على جميع رسائل الرئيس السيسي للمصريين اليوم لمواجهة فيروس كورونا

حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على توجيه العديد من الرسائل الهامة للغاية إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص مواجهة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مدار الأيام الماضية.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء على هامش قيامه بجولة تفقدية بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل متابعة آخر استعدادات الهيئة العامة للقوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا في المرحلة القادمة.

Advertisements

واطمئن فخامة رئيس جمهورية مصر العربية على جاهزية كافة المعدات الخاصة بالقوات المسلحة في مجمع الهايكستب، نظراً لأن الهيئة العامة للقوات المسلحة تعتبر من أبرز الجهات في مصر حالياً التي تحارب فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وأمن بقية المواطنين.

وإليكم الآن أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للشعب المصري اليوم الثلاثاء:

أتوجه بالشكر إلى القطاع الخاص على كل ما قدمه لمصر حتى الآن، ولن أطلب منه المزيد، من يرغب في تقديم المزيد من الدعم لوطنه فليفعل ذلك.

يجب أن يتم الحفاظ على العمالة التابعة للقطاع الخاص بالكامل وعدم تسريحها في هذه الفترة.

لدينا جميع بيانات العاملين في قطاع السياحة ولن نترك أي إنسان يحتاج إلى المساعدة.

الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة من أجل الحفاظ على سلامة العاملين في القطاع الحكومي.

الحكومة لم تقم بتخفيض رواتب العاملين في القطاع الحكومي، لذلك القطاع الخاص يجب عليه نفس الأمر.

لا يجب أن يشعر المواطنون بالقلق، نعمل على توفير كافة أنواع السلع الغذائية بأسعار جيدة.

مستعدون لإجراء تعاقدات أكبر لتوفير الحد الأدنى من السلع الغذائية لمدة 3 أشهر.

نسعى جاهداً إلى استمرار عمل الشركات وزيادتها.

لست مع تعطيل عمل الدولة المصرية بالكامل وإيقاف أنشطة الحياة، ذلك في منتهى الخطورة.

نسعى جاهداً إلى استمرار المشروعات القومية.

نعمل على بناء 100 ألف وحدة إسكان إجتماعي إضافة إلى توفير 250 ألف وحدة سكنية للمناطق الخطرة.

حرصت على تكليف وزارة الداخلية بمهمة فرض حظر التجوال وحدها.

لن توجد مشكلة في حالة قمنا بتوزيع الكمامات الطبية سواء بنصف سعرها أو حتى مجاناً للحفاظ على سلامة المواطنين.

لست مع تعطيل العملية التعليمية ولن نسمح بإضاعة مستقبل الطلاب.

لا نرغب في إطالة مدة حظر التجوال حتى لا تتوقف أنشطة الحياة.

إقرأ أيضاً: البنك المركزي يعلن رسمياً إلغاء القوائم السوداء لغير المنتظمين بسبب كورونا