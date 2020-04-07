وزير النقل يعلن صرف منحة 750 جنيه للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة رمضان

أعلن اللواء كامل الوزير وزير النقل موافقته بصفة رسمية على صرف منحة تشجيعية إلى كافة العاملين في الهيئة العامة للسكة الحديد إضافة إلى المترو، وذلك بناءً على خطاب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد.

وكان المهندس أشرف رسلان قد طلب في خطاب رسمي من وزير النقل ضرورة صرف منحة لجميع العاملين في قطاع السكة الحديد والمترو، من أجل تشجيعهم بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم إضافة إلى الدور الكبير الذين يقومون به خلال الأيام الماضية لضمان عدم وجود تكدس وزحام لعدم انتشار فيروس كورونا.

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وقرر اللواء كامل الوزير وزير النقل صرف منحة قدرها 750 جنيه لكل العاملين في قطاع السكة الحديد إضافة إلى المترو، حتى يكون ذلك بمثابة الحافز بالنسبة لهم من أجل مواصلة عملهم الجاد في جميع القطارات إضافة إلى المترو وأيضاً في المحطات لتنظيم المواطنين والحد تماماً من التجمعات الجماهيرية من أجل احتواء فيروس كورونا.

وإليكم الآن خطاب المهندس أشرف رسلان الذي أرسله لوزير النقل قبل أيام قليلة من الآن:

أود الإشارة لكتابة سيادتكم رقم 26 بتاريخ 4/4/2020 المرفق طيه مذكرة للعرض على السيد الفريق وزير النقل بشأن طلب إثابة العاملين بهيئتكُم الموقرة والشركات التابعة للهيئة وشركة المترو بمكافأة تشجيعية تقديراً لدورهم في مواقع العمل المختلفة وأيضاً لقيامهم بالمزيد من الجهد للعمل على راحة الركاب المسافرين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وبمناسبة اقتراب شهر رمضان، على أن يتم بالنسبة إلى العاملين بالهيئة خصماً على اعتمادات مجموعة 2 الأجور نوع 5 الحوافز والمكافآت للعام المالي 2019 / 2020 والذي يسمح بالصرف.

وبالنسبة للشركات يتم الصرف على موازنة كل شركة في حال سماح اعتمادتها بالصرف، وذلك على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه، أرسل لسيادتكم رفق هذا صورة مذكرة سيادتكم المشار إليها مؤشراً عليها من السيد الفريق وزير النقل “أوافق على صرف مبلغ 750 جنيه بالصافي لجميع العاملين في الهيئة وشركاتها التابعة بمناسبة شهر رمضان المعظم، فالمرجو التقبل بالإحاطة والتوجيه لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

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