رسمياً .. اكتشاف 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر و9 حالات وفاة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، نظراً إلى الانتشار السريع للفيروس بشكل واضح على مدار الأيام الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أن الوزارة قد اكتشفت 128 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي ارتفع عدد إجمالي المصابين بالفيروس إلى 1450 حالة.

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وأشار أيضاً إلى أن اليوم قد شهد 9 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بدوره إلى 94 حالة من عدد الإجمالي، موضحاً في الوقت ذاته أن 17 حالة قد تعافت بشكل كامل من الفيروس وغادرت جميعها مستشفيات العزل، ليُصبح بالتالي عدد المتعافين 276 حالة من العدد الإجمالي.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على على أن عدد المصابين الذين تحولت نتائج فحوصاتهم من إيجابية إلى سلبية قد وصل إلى 427 حالة من بينهم 276 حالة التي تعافت بشكل نهائي وغادرت مستشفيات العزل.

وأضاف أيضاً أن وزارة الصحة والسكان لم ترصد أي حالة جديدة غير الحالات التي تم الكشف عنها، على أن تواصل الوزارة متابعة آخر تطورات انتشار فيروس كورونا يوم غداً الأربعاء.

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على صعيد متصل، أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ خطة نقل الحالات التي لا تعاني من أعراض حادة إلى المدن الجامعية، وهي نفس الخطة التي قامت بها العديد من الدول في الفترة الماضية.

وأكدت أيضاً أن هذه المدن الجامعية أصبحت جاهزة بنسبة 100% من الناحية الطبية لاستقبال هذه الحالات، على أن تكون جميعها تحت إشراف طبي من طرف وزارة الصحة والسكان لحين نهاية فترة الحجر الصحي المخصصة لها وتماثلها للشفاء تماماً.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020:

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إجمالي عدد المصابين: 1450 حالة.

عدد الوفيات: 94 حالة.

عدد المتعافين: 276 حالة.

عدد الأفراد الذين تحولت نتائج فحوصاتهم من إيجابية إلى سلبية: 427 حالة.

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