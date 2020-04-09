غلق مستشفى الصدر بالدقهلية بعد تأكد إصابة 17 شخصا

قال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في الدقهلية، إن السلطات أغلقت مستشفى الصدر في مركز دكرنس لمدة أسبوعين، جاء ذلك بعدما رصدت إصابة 17 شخصا من الفريق الطبي بفيروس كورونا وأثبتت التحاليل إيجابية حملهم للفيروس.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي عن طريق مريض مقيم في قرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس، وشخصت حالة إصابته على أنها إنفلونزا موسمية إلا أنه بعد أخذ مسحات وإرسالها لمعمل مستشفى المنصورة الدولي تبين إيجابية حالته.

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وأكد أن المريض المصاب بفيروس كورونا كانت زوجته تعمل ممرضة بإحدى الوحدات الصحية وتقيم معه داخل المستشفى، وخالطت الفريق الطبي خلال عملها بشكل طبيعي، وبعد اكتشاف الإصابة جرى فحص أكثر من 76 شخصا من الأطباء والممرضين والعاملين وتبين إصابة 17، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد.

وأشار إلى أن مستشفى منية النصر استقبلت شخصا مصابا آخر من نفس قرية المريض المصاب، وجري نقلها للحجر الصحي، موضحا أن السلطات عقمت القرية بالكامل وخاصة منزل الحالتين.​