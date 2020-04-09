خبراء يوضحون أسباب تخفيف فترة الحظر في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مجموعة إجراءات جديدة في إطار خطة الدولة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وعلى رأسها مد فترة حظر التجوال لمدة أسبوعين آخرين، إلى جانب خفض ساعات الحظر لتبدأ في الثامنة مساء بدلا من السابعة من أجل تخفيض التكدسات في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن الغالبية ينهون أعمالهم في الخامسة مساء أو السادسة وحتى نضعف الكثافات على المواصلات ومترو الأنفاق قررنا تقليص مدة الحظرة لمدة ساعة واحدة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”: “الساعة الأخرى عشان ميكونش فيه أي أعذار والتشديد لوزارة الداخلية بالتطبيق بشكل حازم، ومفيش أي عذر للمواطنين للتأخير أكتر من كدا”.

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وطرح رئيس الوزراء، آخر المستجدات في خطة التصدي لفيروس كورونا المستجد، وإجراءات تحويل المدن الجامعية ونزل الشباب إلى مكان للعزل، وبحث آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية، أن تلك القرارات هامة وعاجلةرغم أن تقليص الحظر قد يكون يشير على التخفيف ولكنه بغرض طمأنة المواطنين، موضحا أن قرار التخفيف جاء تابعا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المتعاونة مع القطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتي قال فيها:”أنا مش مع التعطيل الكامل ووقف الحياة.. لأ ده خطير جدا وفي ملايين من الناس في الدولة بتشتغل وقلنا فيما يخصنا نخفض الأعداد اللي بتحضر وقفلنا المدارس، وذلك القرار الحكومي نابع من رغبة الدولة في تجنب الضغط على المواطنين وأيضا مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة راندا جلال أستاذ التنمية والإدارة، إن ذلك القرار يعد مؤشرا جيدا للحالة العامة في البلاد، ويعني أن أسبوع الحظر جنى ثماره وخفف معدلات الإصابة المتوقعةوهو الأمر الذي سمح للدولة بتخفيف تلك الساعة، مضيفة أن ذلك القرار يطمأن الجماهير من المواطنين في البلاد، حيث أن الدولة المصرية تعبر إلى المرحلة الثالثة التي حذر منها رئيس الوزراء ووزيرة الصجة المصرية الدكتورة هالة زايد، بشكل جيد وهو ما يشير إلى قدرات الدولة على احتواء المخاطر العالمية ومرورها منها بسلام خلال الفترة المقبلة.