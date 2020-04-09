“الأرصاد”: أمطار خفيفة على غالبية أنحاء البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم، طقسا لطيفا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية والوجه البحري ووسط سيناء، ومعتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، على أن يكون مائلا للحرارة على جنوبه نهارًا، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضاف الهيئة، في بيان عنها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أغلب أنحاء البلاد، بينما ستكون الرياح معتدلة على السواحل الغربية وشمال الصعيد، تسبب اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أمس، أنه من المقرر أن تشهد حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء-الخميس- الجمعة) تقلبات جوية قد يصاحبها أمطار مع أجواء شديدة البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة، في بيان عنها، أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم نهارا لطيفا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة، بينما سيكون معتدل على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنشط الرياح شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل لـ23- 13، السواحل الشمالية 20- 13، جنوب سيناء 28- 20، شمال الصعيد 26- 15، جنوب الصعيد 32 – 24.

وبشأن طقس غدا الخميس، قالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس لطيفة نهارا وشديدة البرودة ليلا، على أغلب المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22- 13، السواحل الشمالية 19 – 13، جنوب سيناء 29- 19، شمال الصعيد 25- 15، جنوب الصعيد 31 – 23.

وأضافت أن طقس الجمعة سيكون لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، فيما تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 21- 13، السواحل الشمالية 19 – 15، جنوب سيناء 26- 17، شمال الصعيد 24- 15، جنوب الصعيد 28- 21.