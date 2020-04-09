وزير الإعلام يوضح أسباب تخفيض حظر التجوال

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن تمديد حظر التجوال وتقليص مدته لمدة ساعة ليصبح من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، من أجل تخفيف تكدس المواطنين خلال الخروج من العمل، رغم محاولات وزارة النقل السيطرة على ذلك، من خلال الدفع بقطارات لاستيعاب الزحام.

وأوضح هيكل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، على قناة TEN الفضائية، أمس، أن القرار حظر صحي وليس أمني والهدف منه الحفاظ على صحة المواطنين، مضيفا أن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة ولكن العبء الأول على المواطن فهو المسؤول الأول عن صحته وأسرته، موضحا أن منع التجمعات لا يزال ساري خلال شهر رمضان الكريم والأعياد من أجل الحد من انشار وتفشي فيروس كورونا.

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وكانت الحكومة، اتخذت عدة قرارات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موجها كل التحية والتقدير لكافة الأطقم الطبية العاملة في مواجه فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مستشهدا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، التي ألقاها خلال مؤتمر استعراض القوات المسلحة قواتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد في خدمة الوطن والمواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أن القوات المسلحة تعمل بجانب كافة أجهزة الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، موضحا أن مصر ما تزال في المرحلة الآمنة في مواجهة الفيروس، مطالبا المواطنين بالتزام بتطبيق كافة القرارات الدولية والإرشادات من أجل حماية الوطن من أي كارثة قد تكون محتملة.

وأكد رئيس الوزراء أن كافة أجهزة القوات المسلحة لديها إمكانيات كبيرة وقدرات داخلية قوية من مقومات البنية التحتية المتينة، مستشهدا بكلمة الرئيس السيسي، أمس، والتي حملت العديد من الرسائل الهامة والتي أبرزها أن مصر ما تزال في الحدود الآمنة ولا زلنا قادرين على السيطرة على المرض وما حققناه من إجراءات احترازية يعتبر جيد جدا لمواجهة الفيروس الخطير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر عدة قرارات شملت بدء حظر الحركة أو الانتقال اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، في كافة أنحاء الجمهورية، على أن يكون ذلك في جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك تجنبا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إلى جانب السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما قرر مدبولي وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها، مع الغلق الكامل للمولات التجارية يومي الجمعة السبت، واقتصار المطاعم على العمل بخدمة التوصيل للمنازل والغلق الكامل للمقاهي ومنع استقبال أي زبائن.