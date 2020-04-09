“الأرصاد” تحذر من تخفيف الملابس

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية اليوم، ستشهد تراجعا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لتتراوح على القاهرة بين 22 و23 درجة.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح مثيرة للرمال والأتربة يومي الخميس والجمعة، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مشيرا إلى أن الجمعة المقبل، سيشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصعيد، وجنوب سيناء، والمقرر أن تتراوح سرعة الرياح في تلك المناطق بين 30 – 35 كم في الساعة.

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وذكر شاهين، أن أسباب تراجع درجات الحرارة نظرا لتغير الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط والمحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة، وجنوب سيناء 27 درجة، وشمال الصعيد 24، وجنوب الصعيد، 28 درجة.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات، المواطنين بتجنب تخفيف الملابس، بشكل كبير بسبب التقلبات الجوية الحالية بين الارتفاع والانخفاض في فصل الربيع.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أمس، أنه من المقرر أن تشهد حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء-الخميس- الجمعة) تقلبات جوية قد يصاحبها أمطار مع أجواء شديدة البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة، في بيان عنها، أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم نهارا لطيفا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة، بينما سيكون معتدل على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنشط الرياح شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل لـ23- 13، السواحل الشمالية 20- 13، جنوب سيناء 28- 20، شمال الصعيد 26- 15، جنوب الصعيد 32 – 24.

وبشأن طقس غدا الخميس، قالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس لطيفة نهارا وشديدة البرودة ليلا، على أغلب المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22- 13، السواحل الشمالية 19 – 13، جنوب سيناء 29- 19، شمال الصعيد 25- 15، جنوب الصعيد 31 – 23.

وأضافت أن طقس الجمعة سيكون لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، فيما تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 21- 13، السواحل الشمالية 19 – 15، جنوب سيناء 26- 17، شمال الصعيد 24- 15، جنوب الصعيد 28- 21.