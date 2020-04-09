إصابة 41 طفلا في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، بلاغا من مركز شرطة أبوتشت، بشأن إصابة 41 طفلًا، وشابين، إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمال يومية تصادمت مع سيارة ربع نقل، وذلك بجوار كمين مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ودفع المركز بـ21 سيارة إسعاف لمكان الحادث، من أجل نقل المصابين لمستشفى أبوتشت العام، فور تلقي البلاغ.

وذكر المركز، أن أسماء المصابين هم:

Advertisements

– شهاب ماضي أبوبكر 18 عامًا.

– محمد أحمد محمود 17 عامًا.

– أحمد همام جاد 17عامًا.

– محمود محمد دكروني 17عامًا.

– محمد عبده عبدالباسط14عامًا.

– أنور وليد عزت 13 عامًا.

– عاصم همام جاد 19 عامًا.

– ريهام رمضان أحمد 14عامًا.

– عمار أبو المجد عبدالباسط 16عامًا.

– شهاب أحمد عبدالباسط 11عامًا.

– عمر خلف الله عبدالواحد 15عامًا.

– محمد جمعة محمد 12عامًا.

– أحمد أنور عبدالستار 15عامًا.

– جاد هاشم جاد 11عامًا.

– شعيب درديري 24عامًا.

-حسن يونس أبوالحمد 13عامًا.

– مصطفى ماضي أبوبكر 13عامًا.

-رحيم أحمد صبري 12عامًا.

وشهد الحادث، إصابة كلا من:

– محمد هاشم جاد 14 عامًا.

– عمر أحمد عليّ 15عامًا.

– محمد ياسر عبادي.

– فلاح محمد بدري 13 عامًا.

– رشاد ماضي أبوبكر 13عامًا.

– إبراهيم رجب إبراهيم 8 أعوام.

– أمير عرفات فضل الله 15 عامًا.

– باهر بدوي صبري 13 عامًا.

– إيهاب عرفات فضل الله 12عامًا.

– عزت وليد عزت 12عامًا،.

كما أصيب في الحادث:

– أحمد حسن أبوالحمد 11عامًا.

– أحمد فتحي حسن 15 عامًا.

– محمد كمال محمد 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب ويوسف المالك محمود 13 عامًا، ومحمد محمود حسين (20 عامًا)، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب حسين يونس أبوالحمد 15عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما أصيب حمدي إبراهيم خضري 11 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أصيب إبراهيم أبوالمجد عبدالباسط، 11عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب خلال الحادث، عبدالحميد محمود عبدالحميد 23 عامًا، باشتباة ما بعد الارتجاج.

– إسلام بدري محمد، 13عامًا أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج.

– حمدي حجاج عبدالحافظ 8 أعوام أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

– فيصل محمد 9 أعوام أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

– صابر خلف محمود 7 أعوام أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

– فرحة عادل عبدالحافظ 11 عامًا أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج.

– نهلة يوسف محمد 8 أعوام أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.