وزير الكهرباء: الاستهلاك انخفض خلال الحظر.. ونسعى لتسديد 2 مليار جنيه شهريا لـ”البترول”

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المرحلة الحالية من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد، إلا أن القيادة السياسية تسعى بكامل قوتها لاتخاذ القرارات الحاسمة في صالح المواطن إلى جانب إنهاء كافة الاستعدادات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وما يبرز حكمة القيادة السياسية في إدارة الأمور هو أعداد الإصابات مقارنة بالدول المجاورة.

وأوضح شاكر، في بيان عنه، أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لا يزال مستمرا في عمله بشأن وضع الخطط والمقترحات من أجل زيادة أسعار شرائح الكهرباء المرتب الإعلان عنها خلال يوليو المقبل، والتي تعد المرحلة الأخيرة من زيادات أسعار الكهرباء، وفقًا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2021.

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وأضاف شاكر، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الوزارة تسدد شهريًا 2 مليار جنيه لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية أمام الغاز الذي تتحصل عليه محطات توليد وإنتاج الكهرباء، مضيفا أن انخفاض وتراجع استهلاك الكهرباء نتيجة فرض حظر التجوال إلى جانب تراجع معدلات التحصيل بمختلف الشركات.

أكد الوزير، أن نظام المحاسبة دستوريا وأسعار شرائح الكهرباءتتغير وفقا للمكان أو من منطقة لأخرى لأن الأسعار تطبق على الجميع.