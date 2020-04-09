الرئيس يوجه بالتوسع في استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتوسع في رقعة الاستصلاح الزراعي على مستوى أراضي الجمهورية بهدف زراعة محاصيل استراتيجية إلى جانب زيادة النشاط العمراني والتنموي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية.

وأوضح راضي، في بيان عنه، اليوم الخميس، أن الاجتماع شهد مناقشة خطة مجموعة من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي.

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