وزير النقل: تعديل جدول القطارات الإضافية ومواعيد السكة الحديد بدءًا من اليوم

قالت وزارة النقل، أن جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية عُدلت، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل موعد الحظر ليبدأ من الساعة الـ8 مساء حتى الـ6 صباحًا ابتداء من اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم تعديل جداول التشغيل حتى توافق مع قرار مجلس الوزراء، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

Advertisements

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تشغيل 4 قطارات مكيفة و26 درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارًا، وامتداد مسير 6 قطارات وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات العاملة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري 701 قطار، مشيرا إلى أنه خلال تعديل جدول التشغيل لقطارات السكك الحديدية جرى مراعاة أن تكون في جميع الخطوط بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الانتهائية الساعة 7:30 مساءً بداية من اليوم على أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارًا من اليوم الخميس الساعة السادسة صباحاً بجميع خطوط الشبكة.