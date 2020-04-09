وزارة الصحة تسجل 139 إصابة جديدة بكورونا.. و15 حالة وفاة

قامت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، بالكشف عن 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إلى جانب تسجيل 15 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صادر لها اليوم منذ قليل، إن المصابين جميعهم مصريين، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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يذكر أن عدد الوفيات الـ 15 هو العدد الأكبر الذي قامت الوزارة بتسجيله منذ بداية الأزمة، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل عنهم.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية الجيدة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبذلك يصبح العدد الكلي لجميع المابين بفيروس كورونا في مصر حتى هذه اللحظة هو 1699 حالة مصابة، بينما عدد الوفيات أصبح 118 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 348 حالة من فيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور الفيروس في مصر. حيث خرج اليوم 43 حالة تعافت تماماً من فيروس كورونا ليصبح أجمالي الحالات التي تعافت من هذا الوباء هو 348 حالة.