أبرزها انتشار كورونا بسرعة وأسعار البنزين.. أنباء مهمة حدثت ليلًا

أحداث مهمة شهدتها الساعات القليلة الماضية، على الصعيد المحلي والصعيد الدولي شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لعل من أبرزها إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا بوتيرة متسارعة داخل شرق المتوسط.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، أن أرقام انتشار فيروس كورونا الأخيرة إنذارٌ لاتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، منوها بضرورة الاستعداد جيدا من أجل التعامل مع أي انتشار مقبل للفيروس، حيث إن الفيروس التاجي ينتشر بوتيرة سريعة داخل الشرق المتوسط.

Advertisements

عضو بشعبة الذهب يتوقع ارتفاع الأسعار

قال أمير رزق عضو شعبة تجارة الذهب، إن الذهب سيشهد ارتفاعًا في الأسواق المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بسبب انخفاض أسعار الأسهم، وزيادة الطلب على شراء الذهب.

“زويل” تكشف تفاصيل تصنيع أول نموذج لجهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أعلن أستاذ مساعد علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل وأحد المشرفين على مشروع تصنيع أجهزة التنفس الصناعي الدكتور عمرو حلمي، العمل على ثلاثة نماذج أجهزة تنفس صناعي، مؤكدا الانتهاء من أول نموذج، واختباره غدا.

بيان عاجل في مجلس النواب بشأن عدم الإعلان عن التسعير الجديد للبنزين

من جهته، تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، ببيان عاجلٍ للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم الإعلان عن التسعير الجديد للوقود في ظل انخفاض الأسعار عالميًا.

الحجر الصحي على 4 منازل في المنيا لمنع انتشار كورونا

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي على 4 منازل، بمنشية نياري في مركز مغاغة، ضمن الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

ساويرس: نحتاج لأسلوب علمي لتلافي الإصابة بكورونا

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه يجب أن يكون هناك أسلوب علمي من أجل تلافي الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفي الوقت نفسه يسمح بعودة عجلة الإنتاج، وذلك في ظل الغموض الحالي بشأن السيطرة على فيروس كورونا عالميًا، وعدم توفير أي عقار لمكافحة هذا الوباء.

فيما أطلق بنك QNB الأهلي في الأونة الأخيرة “أسورة الدفع الإلكتروني”، في السوق المصرية للمرة الأولى، جاء ذلك بالتعاون مع شركة VISA، من أجل منع لمس الأسطح، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك من أجل التصدي لانشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة إنقاذ مالية للدول المتضررة من كورونا

من جانبه، أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، موافقة الاتحاد على تقديم حزمة إنقاذ مالية تبلغ نحو 500 مليار يورو، لمنحها للدول التي تضررت من وباء كورونا.

إسبانيا تعلن السيطرة على انتشار فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده تقترب من تخطي “المرحلة الأسوأ” من أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع موافقة البرلمان الإسباني على تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.

ارتفاع قياسي في معدل الرضا الشعبي عن أداء ترامب

كشف أحدث استطلاعات الرأي عن أن معدل الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهد ارتفاعا قياسيًا بالتزامن مع دعم الناخبين للبيت الأبيض والكونجرس في المعركة التصدي لانتشار فيروس كورونا.