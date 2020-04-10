عضو بـ”العليا للفيروسات”: مصر ستستخدم 3 مضادات لكورونا خلال أسابيع

أعلن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي، توافر عقارٍ مضاد لفيروس كورونا وهو “أفيجان”، في مستشفيات العزل الصحي والمستشفيات التعليمية بعد أسبوعين، وسيكون العقار متاحا لمرضى فيروس كورونا.

وقال حاتم، إن اليابان بدأت تروج لعلاج “أفيجان” الذي أنتجته إحدى الشركات الكبرى في اليابان من أجل علاج مرض “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن العقار في الأساس أنتج من أجل علاج الأنفلونزا.

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وأضاف أن الباحثين يعتقدون أن العقار الجديد “أفيجان” ربما قد يكون له التأثير نفسه على الفيروسات منها كورونا “كوفيد-19″، بعدما حقق العقار نجاحًا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للفيروسات وافقت على ضم البروتوكول العلاجي الخاص بمرض الإيدز كمضاد لفيروس كورونا ويسمي”kaletra”.

وأوضح حاتم، أن برتوكول مرض الإيدز سيستخدم مع الحالات التي قد لا تستجيب لعقار “أفيجان”، مؤكدا أن kaletraيستخدم كمضادٍ للتهاب الرئوي الحاد وبداية الفشل التنفسي، في عقار استخدم في الصين وتحديدًا بمنطقة ووهان.

وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أنه لا يوجد علاج مخصص من علاج فيروس كورونا، وأن ما يجرى إعادة استخدام وتطوير علاجات ستخدم كمضاد للفيروسات، موضحا أن اللجنة اعتمدت نحو 3 أنواع من المضادات، والتي ستتوفر في مصر وهي “تاميفلو، وأفيجان، kaletra”.

توفير “أفيجان وكاليترا” في مستشفيات العزل

قال وزير الصحة الأسبق أن عقار “أفيجان” ثبت نجاحه كمضاد لوباء كورونا بنسبة 70%، مشيرا إلى أن لجنة الفيروسات أحضرت العقار منذ شهر تقريبا، بعد دراسة بحثية له.

يشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أعلن التواصل مع المصنع المسؤول عن إنتاج عقار “أفيجان” في اليابان، بعدما أثبت العقار نجاحات كبيرة مع مصابي فيروس كورونا، موضحا أن العقار عبارة عن دواء ضد الفيروس، يؤثر على عملية انقسام الفيروس وتكاثره.

وأكد وزير التعليم العالي أن عقار “أفيجان” يختلف عن عقار الهيدروكسي كلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا وكذا الأمراض الروماتيزمية، موضحا أن هناك بروتوكولات علاجية تستخدم لكن اللجنة تدرس تأثيرها على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.