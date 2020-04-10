“التعليم” ترد على مزاعم تعديل جدول امتحانات الثانوية واستبعاد 3 مواد

قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء إن ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من أنباء بشأن وجود تعديلات في جدول امتحانات الثانوية العامة، وكذا استبعاد 3 مواد منه، لا أساس له من الصحة

وأضاف المركز، في بيان منه اليوم، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لا توجد تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة، ولا يحدث أي استبعاد لأي مواد منه.

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وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعدها المحدد، حيث ستبدأ الامتحانات في السابع من يونيو 2020، وستستمر حتى 5 يوليو المقبل من العام نفسه، مُؤكدة اتخاذ كل الإجراءات من أجل ضمان سلامة الطلاب في أثناء فترة الامتحانات.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأخبار، وكذا التواصل مع الجهات المعنية من أجل التأكد من المعلومات التي لا تستند إلى حقائق قبل نشرها، والتي تتسبب في إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

هل تلغى الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؟

كما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما جرى تداولته على صفحات التواصل الاجتماعي وكذا بعض المواقع الإلكترونية، بشأن إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، واستبدال الامتحانات بأبحاث علمية.

وأضاف المركز، في بيان منه اليوم، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي قرارات بخصوص هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد في مواعيدها المعلنة مسبقًا دون تغيير، مشيرة إلى أن أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، جرى تجهيزها من أجل الدخول على المنصات الخاصة بالتعليم لإجراء الامتحانات.

وأعلنت الوزارة أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستبدأ في الفترة من 29 أبريل الحالي حتى 20 مايو المقبل، مؤكدة بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل الحالي حتى 17 مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيؤدون امتحاناتهم من منازلهم وعلى التابلت خلال الفترة الزمنية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وفقًا للجدول المعد لذلك، في المواد التي درسها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس.

وأعلنت الوزارة إرسال كلمة السر وكذا اسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان عن طريق تطبيق إلكتروني للطلاب على أجهزة التابلت، أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة، على أن يجرى تصحيح هذه الامتحانات إلكترونيًا، وإرسال نتيجتها للطلاب.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.