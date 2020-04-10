عاجل.. وضع 6700 مصري في مدارس الإيواء بالكويت تمهيدا لترحيلهم

قالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن هناك نحو 520 مصريا توافدوا على المركز الذي خصصته وزارة الداخلية الكويتية، لاستقبال جميع المخالفين لقانون الإقامة الكويتي، من أجل ترحيلهم خارج البلاد، والاستفادة من قرار المغادرة دون دفع غرامات.

وذكرت الصحيفة الكويتية، أن المركز استقبل نحو 460 رجلا مصريًا و60 امرأة، مشيرة إلى أن أعداد المخالفين من المصريين توقف نتيجة لوجود ما يقرب من 6700 مصري، موزعين على 11 مدرسة إيواء.

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ودعت وزارة الداخلية الكويتية كل من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين لمراجعة مقر مخالفي الإقامة بتاريخ 26 من شهر أبريل الجاري، عقب الانتهاء من الجنسيات الأخرى، التي جرى تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء إجراءات سفرهم، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا بين الكويت ومصر لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأكدت الداخلية الكويتية أنها تسعى لنقل جميع المخالفين الموجودين في مقرات الإيواء بالمدارس، إلى مقرٍ جديد في منطقة العبدلي، بعد تخصيص محجر خاص لرعايا الدول.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كلَّف إدارة الطيران المدني الكويتية، بتعميم السماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات جوية؛ من أجل تسهيل سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، أن مجلس الوزراء الكويتي كلَّف الفرق المتخصصة والجهات باستكمال المتطلبات اللازمة، لوضع الخطط التنفيذية؛ للتعامل مع حالة إعلان حظر التجوال الشامل في كل المناطق.

وأوضح أنه جرى الموافقة على السماح لوزارة الصحة الكويتية، بالاستعانة بشركات المستشفيات الأهلية، والاستفادة من طواقهما وخدماتها الطبية؛ لدعم المنظومة الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأشار إلى أن الحكومة قررت إلزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، مؤكدا أن مجلس الوزراء الكويتي بحث خطة إجلاء المواطنين في الخارج، وستحدد تواريخ عودتهم في ضوء الترتيبات الصحية السليمة.

وأعلن وزير البلدية الكويتي وليد الجاسم، موافقة مجلس الوزراء على إطلاق منصة إلكترونية باسم “معاكم”، لتسجيل بيانات المواطنين الكويتيين الموجودين في الخارج؛ لتسهيل عودتهم إلى الكويت.