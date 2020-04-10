“التموين” تعلق على ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

نفى المرطز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء، اليوم، ما جرى تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكدت أن الوزارة نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه لا صحة لتلك الأنباء جملة وتفصيلا.

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وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لأنباء ارتفاع أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، مشيرة إلى أن أسعار الدواجن كما هي دون إقرار أي زيادات عليها في كل فروع المجمعات الاستهلاكية، وكذا المنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة.

وذكرت وزارة التموين في بيان منها أن المخزون الاستراتيجي من الدواجن آمن وكافٍ، مُؤكدة أنها تشن حملات رقابية دورية على كل الأسواق، في إطار حرص الدولة على التخفيف من الأعباء عن المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل وكذا الفئات الأكثر احتياجا.

وناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأخبار، مطالبة المواطنين ووسائل الإعلام بالتواصل مع الجهات المعنية والتأكد من المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق قبل نشرها.

وأكدت الوزارة أنّ تلك الشائعات تؤدي إلى إثارة البلبلة والفتنة بين المواطنين، مشيرة إلى أنه عند وجو أي شكوى لها علاقة بنقص السلع التموينية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وأعلنت وزارة التموين توفير كميات من كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كل الممارسات الخاطئة، إضافة إلى محاسبة كل من يثبت تلاعبه في الأسواق.

كان الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد وزير التموين، أكد أن الوزارة تعمل على المشاركة في مبادرة جديدة تتيح لبعض المتاجر تقديم سلعهم التموينية في القطاع الخاص عبر الإنترنت، موضحًا أن الأمر خاص بالقطاع الخاص فقط.

وأضاف العشماوي، خلال مداخلة ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة لم تواجه أي أزمات حتى الآن بسبب السلع التموينية، مشيرا إلى أن التزاحم على عدد من المحلات التجارية الكبرى بسبب تكالب المواطنين على تخزين السلع.

وأكد طرح 800 سلعة في المنافذ والسلاسل سواء حكومية أو خاصة، تحت عنوان “أهلا رمضان”، إضافة إلى طرح السلع بخصومات تصل إلى 25%، مشيرا إلى أن السلع تشمل البقوليات واللحوم وياميش رمضان وكل السلع المستخدمة في المنزل المصري.