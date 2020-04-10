مجلس الوزراء ينفي شائعة إغلاق أسواق السلع الغذائية بسبب فيروس كورونا

حرص مجلس الوزراء المصري على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية غلق أسواق السلع الغذائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي اليوم الجمعة أن كل هذه الأخبار التي يتم تداولها عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تواصل بنفسه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل معرفة مدى صحة هذه الأنباء، وخاصة لما قد تسببه من إثارة نوع من البلبلة في الشارع المصري في هذه الفترة الصعبة.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن وزير التموين والتجارة الداخلية نفى تماماً هذه الشائعات، مؤكداً في الوقت ذاته على أن جميع أسواق السلع الغذائية سوف تعمل بكامل طاقتها في الفترة القادمة من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

وأضاف أيضاً أن مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية يتفقدون أسواق السلع الغذائية بصفة دائمة ويومية، من أجل الإطمئنان على حالة السلع الغذائية ومدى توفرها للمواطنين إضافة إلى مراجعة التوصيات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المواطنين جميعاً يجب عليهم تحري الدقة جيداً قبل نشر ذلك النوع من الشائعات المغرضة، والتي لا يكون الهدف منها سوى نشر الذعر والهلع إضافة إلى الفوضى بين الناس.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد خصص سابقاً أكثر من وسيلة للمواطنين من أجل الإبلاغ بسهولة عن أي نوع من أنواع الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الوضع في الاعتبار أن هذه الطرق تعمل على مدار 24 ساعة كاملة بصفة يومية وحتى في العطلات الرسمية بدون استثناء، حيث تتمثل هذه الطرق على النحو التالي:

رقم أرضي، 0227927407.

أرقام واتساب، 01155508688 / 01155508851.

الخط الساخن للشكاوى الحكومية، 16528.

البريد الإلكتروني، [email protected]

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