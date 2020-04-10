محافظتان في مصر بدون فيروس كورونا رغم وصول عدد المصابين إلى 1699 حالة

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان أن هناك بعض المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية لا تزال لم يتم اكتشاف فيها أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة، بالرغم من الارتفاع الواضح في أعداد المصابين على مدار الأيام الماضية في بقية المحافظات.

وأكد المصدر أن محافظة الوادي الجديد خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا مثلها مثل محافظة شمال سيناء، على أمل أن يستمر ذلك الوضع في الأسابيع القادمة ثم يصبح نفس الوضع في بقية المحافظات في ظل حالة الالتزام الكبير من طرف المواطنين بتعليمات وزارة الصحة والسكان ومجلس الوزراء.

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وأشار أيضاً إلى أن ارتفاع أعداد المصابين في بقية المحافظات يأتي بسبب استهتار بعض المواطنين والخروج من المنزل بدون داعي، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية مثل غسل اليدين وعدم لمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة.

يُذكر أن مصر لا تزال في مرحلة الأمان فيما يتعلق بمراحل انتشار فيروس كورونا، حيث وصل أعداد المصابين إلى 1699 حالة مع نهاية يوم أمس الخميس، ولكن في مقابل ذلك تم شفاء 348 حالة منهم وغادروا جميعاً مستشفيات العزل بسلام عائدين إلى بيوتهم، كما توفى 118 حالة أيضاً مما يؤكد بدوره على أن النسبة في مصر ليست مرتفعة على الإطلاق مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن مد فترة حظر التجوال حتى يوم 23 أبريل المقبل من العام الحالي 2020، على أمل ألا يمتد الحظر لمدة أطول بعد ذلك في ظل اقتراب موعد شهر رمضان الكريم والذي يصادف يوم 23 أبريل.

ولن يكون القرار النهائي بيد مجلس الوزراء بدون أدنى شك، حيث يعتبر عامل أعداد المصابين هو العامل الوحيد القادر على حسم مسألة عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها من عدمه في الفترة القادمة، ومن المؤكد أن حظر التجوال سوف يمتد في حالة استمرار ارتفاع أعداد المصابين إضافة إلى الوفيات على مدار الأيام الماضية حتى يوم 23 أبريل

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