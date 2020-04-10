فيديو .. الرئيس السيسي ينفعل على مسئول لتعريض حياة العمال للخطر بسبب كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على مدار الساعات الماضية منذ مساء يوم أمس الخميس، والذي ظهر فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رفقة مسؤول من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة على إحدى الجسور قيد الإنشاء حالياً.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس السيسي انفعل على ذلك المسؤول كما هو واضح بمقطع الفيديو، لعدم التزام الأخير بالإجراءات الوقائية التي دعا لها مجلس الوزراء بتوصية من وزارة الصحة والسكان لمحاولة منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشارت أيضاً إلى أن الرئيس السيسي وجد جميع العمال المتواجدين على الجسر قيد الإنشاء بدون كمامات طبية أو حتى بدون تنفيذ بقية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مما جعله ينفعل على ذلك المسؤول التابع للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وشددت وسائل الإعلام على أن هذه المرة تعتبر هي الثانية التي ينفعل فيها رئيس جمهورية مصر العربية على المسؤولين في الشارع على مدار الأيام الماضية، نظراً إلى مدى خطورة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أيضاً أن الحكومة المصرية بالكامل بذلت مجهودات كبيرة للغاية ولا حصر لها طيلة الفترة الماضية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة على أعداد المصابين، حتى لا تصل مصر إلى نفس الوضعية الصعبة التي وصلت لها العديد من الدول الأخرى على مستوى العالم بالرغم من التقدم الطبي والتكنولوجي الذي تملكه.

وأثنى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما قام به الرئيس السيسي تجاه المسؤول بسبب ضرورة عدم التعامل بتهاون أو استهتار من جانب أي مسؤول في الدولة خلال الفترة الحرجة الحالية، حتى تتمكن مصر من العبور بسلام من هذه الأزمة.

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