محافظ القليوبية يعلن فرض الحجر الصحي على بعض مناطق بهتيم بسبب فيروس كورونا

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة عن فرض الحجر الصحي على بعض شوارع منطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، بسبب ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد هناك على مدار الأيام القليلة الماضية.

وجاء قرار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بعد التنسيق مع الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في المحافظة، بسبب اكتشاف 33 حالة مصابة بفيروس كورونا بين أهالي المنطقة إضافة إلى وفاة 3 حالات أخرى.

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وتم وضع 22 حالة من العدد الإجمالي في الحجر الصحي المنزلي، بينما تم نقل 10 حالات إلى مستشفى بهتيم المركزي واحتجازهم هناك لحين ظهور نتائج الفحوصات الخاصة بهم، وفي حالة كانت نتيجة العينات إيجابية سوف يتم نقلهم على الفور إلى مستشفيات العزل المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقرر محافظ القليوبية فرض الحجر الصحي على الشوارع التالية: شارع مهنا المؤنس في المرجوشي / شارع سالم المؤنس في عزبة أرض عبدالكريم ناصر / شارع مهنا السواق في المرجوشي بجانب مسجد العفيفي، حيث عزل معظم الأسر في المنازل بعيداً عن المنقولين إلى مستشفى بهتيم.

ولا يزال فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة كبيرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية على مدار الأيام الماضية باستثناء محافظة الوادي الجديد إضافة إلى محافظة شمال سيناء التي لم يتم الكشف فيها عن أي إصابات على الإطلاق.

وتأمل الحكومة المصرية في انخفاض أعداد المصابين والوفيات نوعاً ما خلال المرحلة القادمة، وخاصة مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان الكريم الذي ينطلق تحديداً في نهاية شهر أبريل الحالي وتحديداً في اليوم الثالث والعشرين من عمر الشهر.

ويجب الإشارة إلى أن فترة حظر التجوال لا تزال ممتدة حتى يوم 23 أبريل أول أيام شهر رمضان الكريم، علماً بأن فترة الحظر أصبحت تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية، على أمل ألا يزداد الوضع سوءاً خلال شهر رمضان وذلك يرتبط بدرجة كبيرة بأعداد المصابين والوفيات التي سوف يتم الكشف عنها في المرحلة القادمة.

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