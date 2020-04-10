وزارة الصحة تعلن رسمياً اكتشاف 95 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ووفاة 17 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن اكتشاف 95 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة 17 حالة وهو أعلى عدد وفيات شهدته الدولة منذ تفشي الفيروس في الأسابيع الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال بيان رسمي اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 1794 حالة بعد إضافة 95 حالة على مدار اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن عدد الوفيات قد ارتفع إلى 135 حالة بعد إضافة 17 حالة جديدة اليوم، موضحاً في الوقت ذاته أن 30% من حالات الوفاة لا تستطيع البقاء على الحياة لحين وصولها إلى مستشفيات العزل بسبب معاناتها من أمراض خطيرة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على أن 505 حالة تحولت نتيجة فحوصاتهم من إيجابية إلى سلبية، ومن بينهم 384 مواطن تعافوا بشكل كامل من المرض وغادروا مستشفيات العزل بسلام، كما أوضح أيضاً أن عدد مغادري مستشفيات العزل اليوم بعد شفائهم قد وصل إلى 36 حالة.

وإليكم الآن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في مصر مع نهاية يوم الجمعة 10 أبريل 2020:

إجمالي عدد المصابين / 1794 حالة.

إجمالي عدد المتعافين / 384 حالة من أصل 505 حالة تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

إجمالي عدد الوفيات / 135 حالة.

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