السكة الحديد تنفي رسمياً تصادم قطارين اليوم على خط مرسى مطروح

أصدرت هيئة السكة الحديد بياناً رسمياً اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 من أجل الرد على جميع الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص تصادم قطارين على خط مرسى مطروح.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد في البيان أن كل هذه الأخبار التي يتم تداولها هي عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، ويبقى الهدف الرئيسي من وراء نشرها هو إثارة حالة من الذعر والبلبلة في الشارع المصري.

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وأشار أيضاً إلى أن ما حدث كان عبارة عن سقوط البوجي الأمامي الخاص بالعربة قبل الأخيرة من قطار اكسبريس 1206 القاهرة / مرسى مطروح، وبالتالي حاشر جرار القطار رقم 299 مرسى مطروح / الإسكندرية، وذلك أثناء عمل مقابلة بين القطارين في محطة غزال خط القباري / مرسى مطروح.

وشدد أشرف رسلان في البيان على أن هذه الواقعة لم تتسبب في أي خسائر على الإطلاق سواء على مستوى القطارات أو خاصة على مستوى الأرواح البشرية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تعرض أي مواطن أو مسؤول إلى أي نوع من أنواع الإصابات.

وأضاف أيضاً أنه قد تم فصل العربة التي سقطت على تحويلة المحطة ثم تم دفع بونش تابع للسكة الحديد لإزالته عن السكة، وبالتالي عادت طبيعة حركة القطارات على نفس الخط إلى مسارها الطبيعي دون أي مشاكل على الإطلاق.

وحاول العديد من مروجي الإشاعات استغلال هذه الحادثة البسيطة جداً من أجل إعادة التشكيك من جديد في مدى جودة هيئة السكة الحديد في مصر، والتي كانت قد عانت في فترات سابقة من أزمات كبيرة بسبب كثرة الحوادث التي كانت تحدث بين القطارات.

وتغير ذلك الوضع كثيراً على مدار الأشهر الماضية في ظل توجيهات عديدة من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حتى يتم تطوير هيئة السكة الحديد بالكامل وخاصة عربات القطارات التي كانت متهالكة للغاية طيلة السنوات الماضية.

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