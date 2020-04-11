“الصحة” تعلن عن عقار ياباني يقضي على كورونا خلال 4 أيام

أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة السكان الدكتور حسام حسني، أن مصر تعد الأقل نسبة في الوفيات بسبب فيروس كورونا بين دول العالم التي بلغت نحو حالة وفاة من بين كل مليون حالة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر شاشة “ON” ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن الوزارة لن تقبل أن يكون في مصر حالة وفاة واحدة، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس أسباب كل حالة حيث إن لديهم جزءا كبيرا من الوفيات يتوفى نتيجة لنقص الوعي.

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وأكد حسني أنه لكي تنخفض نسبة الوفيات فلا بد من العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بخصوص الرعاية الطبية المبكرة، موضحا أن معظم الحالات التي تنقل إلى المستشفيات تصل إليها في حالة متأخرة، حيث إن هناك مواطنيني يموتون قبل وصولها إلى المستشفى أو يموتون خلال أول يومين.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة أن كل الوزارات في مصر تعمل معًا وتحت راية واحدة من أجل القضاء على الفيروس، مؤكدا أن وزارة الصحة تواصلت مع شركة يابانية منذ بداية الأزمة من أجل توفير عقار ياباني قريبًا بكميات تسمح للوزارة علاج المصريين المصابين خلال أسبوع.

وأشار إلى أن هذا الدواء موجود ضمن البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، منذ اليوم الأول؛ لكنه ليس موجودًا بكثرة داخل السوق المصرية، موضحا أن العقار يحقق الشفاء لمصابي فيروس كورونا خلال 4 أيام فقط.

يشار إلى أن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي، أكد توفير عقارٍ مضاد لفيروس كورونا ويدعى “أفيجان”، داخل مستشفيات العزل الصحي والمستشفيات التعليمية بعد أسبوعين، وسيكون العقار متاحًا لمرضى فيروس كورونا.

وأكد أن اليابان بدأت الترويج لعلاج “أفيجان” الذي أنتجته إحدى الشركات الكبرى في اليابان من أجل علاج مرض “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن العقار في الأساس أنتج من أجل علاج الأنفلونزا، مضيفا أن الباحثين يعتقدون أن العقار الجديد “أفيجان” ربما قد يكون له التأثير نفسه على الفيروسات منها كورونا “كوفيد-19″، بعدما حقق العقار نجاحًا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للفيروسات وافقت على ضم البروتوكول العلاجي الخاص بمرض الإيدز كمضاد لفيروس كورونا ويسمي”kaletra”.

وأوضح حاتم، أن برتوكول مرض الإيدز سيستخدم مع الحالات التي قد لا تستجيب لعقار “أفيجان”، مؤكدا أن kaletraيستخدم كمضادٍ للتهاب الرئوي الحاد وبداية الفشل التنفسي، في عقار استخدم في الصين وتحديدًا بمنطقة ووهان.

قال وزير الصحة الأسبق أن عقار “أفيجان” ثبت نجاحه كمضاد لوباء كورونا بنسبة 70%، مشيرا إلى أن لجنة الفيروسات أحضرت العقار منذ شهر تقريبا، بعد دراسة بحثية له.