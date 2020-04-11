رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على استمرار عجلة العمل والإنتاج مع حماية العمالة

حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل الجدل القائم في الأيام الماضية، وذلك بخصوص إمكانية فرض الحكومة المصرية حظر تجوال كامل على المواطنين مع نهاية شهر أبريل الحالي، من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية حريصة للغاية على استمرار عجلة العمل والإنتاج على حد سواء مع ضرورة حماية العمالة المتواجدة في كافة المصانع، وذلك على هامش زيارة تفقدية له لبعض المصانع في محافظتي الإسماعيلية والشرقية وتحديداً في المناطق الاستثمارية والحرة.

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وأشار أيضاً إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قام بتكليف مجلس الوزراء من أجل متابعة حالة المصانع والعاملين فيها، إضافة إلى مراجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها كل مصنع مع عماله للوقاية من فيروس كورونا وعدم نقل العدوى بين العمال ثم بين الناس في الخارج.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه على أن الهدف الرئيسي من وراء زيارته لهذه المصانع اليوم، هو رغبة الدولة المصرية في التأكيد على أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج مع استحالة فرض حظر تجوال كلي على المواطنين، حتى لا تتوقف عجلة النمو ويتعرض الاقتصاد المصري إلى ضربة لا يمكن الوقوف منها مجدداً.

وأضاف أيضاً أن أصحاب المصانع والأعمال الإنتاجية بشكل عام يجب عليهم التركيز على حماية العمال، من خلال منح عطلة مدفوعة الأجر لبعض الفئات مثل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، حتى لا تتأثر عجلة الإنتاج بأي شكل من الأشكال وهو الأمر الذي شدد عليه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة سابقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في ختام تصريحاته أن مصر لا تزال في مرحلة الأمان حتى هذه اللحظة ولم تصل إلى مرحلة خطيرة من مراحل انتشار فيروس كورونا المستجد، نظراً لأن معدلات الأرقام التي تحققت سواء بالنسبة إلى المصابين أو حتى الوفيات كانت متوقعة بنسبة كبيرة للغاية على أمل أن تمر مصر على خير.

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