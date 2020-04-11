الإنتاج الحربي تعلن الانتهاء من تنفيذ جهاز تنفس صناعي في انتظار موافقة وزارة الصحة

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي بصفة رسمية اليوم السبت عن الانتهاء من تنفيذ عملية تصنيع جهاز تنفس صناعي، وذلك في إطار سعيها لمساعدة الحكومة المصرية وتحديداً وزارة الصحة والسكان على رعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد المتواجدين في مستشيفيات العزل.

وأكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال تصريحات صحفية له اليوم أن وزارة الإنتاج الحربي قد انتهت من عملية تصنيع ذلك الجهاز الخاص بالتنفس الصناعي، وتم عرضه على الجهات المختصة التي وافقت على استخدامه.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الجهاز سوف يتم عرضه الآن على وزارة الصحة والسكان، من أجل الحصول على الموافقات الطبية لبدء استخدام ذلك الجهاز في مستشفيات العزل ومساعدة مصابي فيروس كورونا المستجد ومحاولة إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح البشرية.

وشدد الدكتور محمد العصار في حديثه على أن وزارة الصحة والسكان سوف تنتهي من عملية فحص الجهاز ومدى جودته خلال يومين قادمين كحد أقصى، حتى يتم السماح باستخدامه في المستشفيات مع الوضع في الاعتبار أن الجهاز بسيط ولا يتم استخدامه إلا في حالة انتشار الأوبئة من ذلك النوع.

وأضاف أيضاً أن ذلك الجهاز لا يعتبر هو الخطوة الوحيدة أو الأولى من طرف وزارة الإنتاج الحربي من أجل مساعدة الدولة المصرية على تخطي محنة فيروس كورونا، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة عن توفير كمامات طبية سواء بفلتر أو حتى بدون فلتر في كافة منافذ البيع التابعة للإنتاج الحربي وبأسعار منخفضة للغاية مقارنة بأسعار الكمامات في الصيدليات.

وأوضح الدكتور محمد العصار في تصريحاته أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربي بصناعة العديد من المطهرات والسوائل التي تم استخدامها مؤخراً من أجل تعقيم وتطهير الشوارع والأماكن العامة أو حتى تعقيم اليدين بالنسبة إلى الأفراد.

وفي الختام، شدد على أن وزارة الإنتاج الحربي تعد جزءاً لا يتجزأ من الهيئة العامة للقوات المسلحة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود حالة تعاون شاملة بين الجهتين.

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