مجلس الوزراء يحدد موعد صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كشف مجلس الوزراء المصري اليوم السبت عن مواعيد صرف المنحة المقدرة ب500 جنيه المقرر منحها إلى العمالة غير المنتظمة، والتي تعرضت إلى أضرار جسيمة منذ لحظة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المرحلة الأولى من صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة سوف تبدأ انطلاقاً من يوم الإثنين المقبل، على أن تستمر هذه المرحلة الأولى لمدة أربعة أيام كاملة.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس الوزراء يعمل جاهداً على مدار الأيام الماضية بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل تنقية بيانات كل عامل قام بالتسجيل على موقع مجلس الوزراء من أجل الحصول على هذه المنحة في الفترة الحالية.

وشدد نادر سعد في حديثه على أن الهدف الرئيسي من وراء عملية تنقية البيانات هو عدم حصول شخص لا يستحق هذه المنحة في وقت لا يستطيع شخص آخر الحصول عليها بالرغم من أحقيته لها، موضحاً في الوقت ذاته أن الوزارة كشفت حتى الآن عن أسماء بعض الأطفال الذين يبلغ عمرهم 5 سنوات فقط لا غير وتم تسجيلهم كعمالة غير منتظمة للحصول على المنحة.

وأضاف أيضاً أن المرحلة الثانية من المنحة سوف يتم فتح باب التسجيل لها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى مباشرة، وخاصة وأن عدد المسجلين في المرحلة الأولى قد وصل إلى 2 مليون مواطن.

وأوضح المستشار نادر سعد في تصريحاته أن هذه المنحة تعتبر واحدة من ضمن العديد من الإجراءات التي كانت الحكومة المصرية على اتخاذها في الفترة الماضية، من أجل دعم الاقتصاد المصري إضافة إلى دعم جميع المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن أبرز تلك الإجراءات قد تمثل أيضاً في إعفاء جميع المقترضين من سداد القروض لمدة 6 أشهر قادمة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020، حتى لا تكون هناك حالة عجز لدى أي مواطن مصري لحين نهاية أزمة كورونا.

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