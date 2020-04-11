الصحة المصرية تعلن تسجيل 145 حالة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 145 حالة جديدة تم إثبات إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة اليوم في مصر.

وقالت الصحة المصرية في بيان لها اليوم منذ قليل، إن المصابين الجدد جميعهم مصريين، ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الوفاة الـ 11.

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وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، منهم 5 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضح السيد مستشار وزيرة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.