“اطمن حقك هيجيلك”.. الحكومة توضح آلية صرف منحة الـ500 جنيه (فيديو)

نشر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزاء هاني يونس، مقطع فيديو يوضح فيه كيفية صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا “كوفيد-19” وهي المنحة الاستثنائية الأولى، وتقدر بنحو 500 جنيه.

وكشف مقطع الفيديو أن إجمالي المنحة التي ستصرف هي ألف و500 جنيه، مشيرا إلى أن المنحة ستصرف لنحو مليون و400 ألف عامل غير منتظم مستحقين لها على مدى نحو 3 أشهر.

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وأشار الفيديو التوضيحي إلى أن الحكومة سترسل رسالة نصية إلى الهاتف المحمول لكل عامل من العمالة غير المنتظمة، والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة برقم 2030، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 12 أبريل حتى الأربعاء المقبل 15 أبريل، وستحدد الرسالة المرسلة إلى العمال المستحقين موعد صرف المنحة وكذلك مكان صرف المنحة سواء كانت من فروع البريد المصري أو من خلال بنك الائتمان الزراعي، موضحا الفيديو مد ساعات العمل في الجهتين حتى الخامسة مساء.

كانت وزارة القوى العاملة أعلنت العد التنازلي من أجل صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مساعدة الدولة للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بدءًا من اليوم الأحد المقبل حتى الأربعاء المقبل 16 أبريل الحالي.

وأعلنت وزارة القوى العاملة أن إجمالي الذين سجلوا بياناتهم على الاستمارة التي خصصتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة عبر موقعها الإلكتروني بلغ نحو مليون و900 ألف استمارة، مشيرة إلى أنها راجعت هذه الاستمارات، ما أسفر عن استبعاد ما يقرب من نحو 500 ألف عامل غير مستحقين للمنحة.

كانت وزارة القوى العاملة قالت إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” من البنوك لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مشيرة إلى أنه غير صحيح.

وطالبت وزارة القوى العاملة، جميع العمالة غير المنتظمة وغير المسجلة بمديريات القوى العاملة من قبل، والتي سجلت من 18 مارس الماضي حتى الآن، الانسياق خلف الشائعات وعدم السير وراء المعلومات المغلوطة، مؤكدا أنه يجب عدم التزاحم أمام فروع البنوك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم، أن الحكومة ستلعن أي جديد بشأن تحديد معايير وآليات تقديم وصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، التي تسجل بياناتها عبر الموع الإلكتروني الخاص بالوزارة، موضحة أنها ستعلن ذلك عبر قنواتها الرسمية وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذا في كل وسائل الإعلام.