لماذا تصر “التعليم” على إجراء امتحانات الثانوية العامة رغم “كورونا”؟

على الرغم من تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها، مؤكدا أنه لا يوجد أي تغيير في جداول الامتحانات المعلنة.

وقال وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” على التليفزيون المصري، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزارة التعلين ستتخذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل وقاية الطلاب من فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه سيجرى تطهير وتعقيم مقار اللجان التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات إضافة إلى تباعد المسافات، وسيكون ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

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وأضاف وزير التربية والتعليم، أن كل من يطلق شائعة بشأن إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة يضر بمصلحة أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أنه إذا حدث أي تغيير في جداول الامتحانات سيكون الطلاب أول من يعترضون؛ حيث إن الامتحانات ضرورية من أجل تحديد القبول بالجامعات.

وأوضح أنه إذا جرى اللجوء إلى اختبارات من أجل القبول بالجامعات سيقولون إن هذه الاختبارات لن تكون عادلة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي بديل عادل يضمن تكافؤ الفرص لطلاب الثانوية العامة سوى الامتحان القومي الموحد، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة تخضع إلى قانون، ولا توجد أي أعمال سنة أو فصل دراسي أول.

كان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أكد أن ما جرى ترديده على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من أنباء بشأن وجود تعديلات في جدول امتحانات الثانوية العامة، واستبعاد 3 مواد منه، لا أساس له من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أشارت إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه لا توجد أي تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان منها، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعدها المحدد، حيث ستبدأ الامتحانات في السابع من يونيو 2020، وستستمر حتى 5 يوليو المقبل من العام نفسه، مُؤكدة اتخاذ كل الإجراءات من أجل ضمان سلامة الطلاب في أثناء فترة الامتحانات.