ننشر نماذج إجابات مشروعات بحث طلاب النقل بالثانوي الأزهري

في إطار السعي إلى التحول الإلكتروني الذي تشهده العملية التعليمية في الأونة الأاخيرة، وتحويل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى منحة تكسب الطلاب مهارات التعليم عن بعد والاستفادة من الثورة التكنولوجية، طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قطاع المعاهد بنشر المشروعات البحثية المقترحة للطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي.

ووجه شيخ الأزهر بتوضيح كل ما هو يتعلق بهذه الأبحاث للطلاب والتواصل الدائم معهم من أجل تبسيط الأمور عليهم.

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وننشر نماذج الإجابات على مشروعات البحث التي سيؤديها طلاب القسمين العلمي والأدبي بالأزهر الشريف، وهي كالتالي:

نموذج للمرحلة الثانوية (القسم الأدبي) https://cutt.us/ZeaB6

نموذج للمرحلة الثانوية (القسم العلمي) https://cutt.us/aY6bi

كان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، أكد أن منظومة التعليم عن بُعد تسير بشكل جيد، عقب تخصيص مواقع وروابط تعليمية إلكترونية للطلاب للدخول عليها في أي وقت وتكرار مشاهدة الدروس وهو ما يمكن الطلاب من الفهم الجيد للمادة العلمية.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل، المشروعات البحثية المقترحة لطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، إضافة إلى الإرشادات العامة بشأن إعداد المشروعات البحثية، وهي:

أن يقرأ الطالب المشروع البحثي الاسترشادي قبل اختيار الموضوع البحثي الذي سيعده. أن يتحرّى الطالب الدقة عند كتابة البيانات الشخصية، وعدم إغفال شيء منها. قراءة عنوان المشروع البحثي بتأني قبل البدء في إعداد البحث. مطالعة الكتب والمصادر التي ستستعين بها في إعداد مشروعك البحثي. على الطالب أن يستشهد بالآيات القرآنية، وكذا الأحاديث النبويَّة التي تتصل بموضوع مشروع البحث. أن يراعي الطالب قواعد اللغة العربية، وكذا الأساليب اللغوية بحسب المقرَّر الدراسي الخاص بالطالب. أن يراعي الطالب حسن عرض البحث، وكذا الصياغة عند إعداد مشروع البحث. أن تكون الأفكار مترابطة ومتسلسلة عند عرض العناصر المختلفة؛ ليكي يخرج البحث كوحدة واحدة. تحري الدقة في عرض الأفكار والمعلوماتِ المتصلة بمشروع البحث. عدم إغفال أي محور من المحاور المنصوص عليها في المشروع البحثي. مراعاة الدقة في توثيق المعلومات من مصادرها الأصيلة، والالتزام بتسليم البحث في موعده المُحَدّد.