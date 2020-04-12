غلق قسم كامل بمستشفيات جامعة المنوفية بعد إصابة عامل بكورونا

أعلنت كلية الطب في جامعة المنوفية، تعليق العمل بقسم الطب الطبيعي والتأهيل، لمدة 14 يومًا، عقب إصابة عامل من القسم، وطالبت الكلية جميع المخالطين للعامل المصاب من العمال الموجودين في القسم وكذا الممرضين والأطباء بسرعة التواصل مع إدارة المستشفى، في حال ظهور أي أعراض لتحويل أي حالة اشتباه لإجراء التحاليل اللازمة، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان.

وقال فريق إدارة الأزمة في كلية الطب جماعة المنوفية، في بيان صدر عنه، إنه جرى الاشتباه في عدد من الحالات من ممرضين وأطباء وكذا العمال الذين خالطوا فني التمريض المصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وهو يعمل في المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن نتائج التحاليل جميعها التي أخذت من الحالات المشتبه فيها جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا.

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وأضاف فريق إدارة الأزمة في كلية الطب جماعة المنوفية، أن هناك حالة اشتباه أخرى وهي لأحد العمال الموجودين في المستشفيات الجامعية، والذي يعمل في قسم الطب الطبيعي.

وأشار الفريق إلى أنه بعد الاشتباه في الأعراض المصاحبة للمريض جرى تحويله فورًا وحجز في مستشفى الصدر، من أجل سحب عينات التحاليل اللازمة والتي أثبتت نتائجه المعلملية إصابة العامل بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشددين على أنه بمجرد الاشتباه في إصابته بالفيروس جرى تعقيم قسم الطب الطبيعي بالكامل، كما أخذت كل الإجراءات الاحترازية طبقا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن مصر اقتربت من حاجز 2000 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بعدما سجلت 145 إصابة جديدة، أمس السبت، فيما هبط معدل الوفيات اليومي، ووصل معدل التعافي اليومي بالقرب من أعلى مستوى له.

وسجل عدد الإصابات اليومية نحو 50 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، والتي سجلت وزارة الصحة في مصر حتى مساء أمس إلى نحو 1939 حالة.

وسجل عدد الوفيات اليومي نحو 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى نحو 146 حالة، فيما بقيت نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات على حالها 7.5%.

وارتفع معدل التعافي اليومي، أمس، بواقع 6 حالات، وخرج نحو 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 5 أجانب، عقب تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وشفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ما جعل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا يرتفع إلى نحو 426 حالة حتى اليوم.