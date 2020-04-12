شديد البرودة ليلا.. توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خبراء الهيئة يتوقعون أن يسود طقس معتدل نهارًا، اليوم الأحد، ويكون شديد البرودة ليلًا، إضافة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع هبوب رياح معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، اليوم، أن جنوب سيناء وكذا سلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد طقسًا معتدلًا نهارًا، يكون باردًا خلال فترات الليل، مع هبوب رياح تتراوح من معتدلة إلى نشطة ما يؤدي إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط ستكون من خفيفة إلى معتدلة، ويرتفع الموج فيه من مترٍ إلى مترٍ ونصف المتر، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فستكون بين معتدلة إلى مضطربة، كما يرتفع الموج فيه بين مترين ونصف المتر إلى نحو 3 أمتار، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 – 25

شبين الكوم 13 – 23

طنطا 13 – 23

دمنهور 12 – 22

الإسكندرية 13 – 21

بلطيم 14 – 21

مطروح 12 – 20

السلوم 12 – 21

سيوة 10 – 24

بورسعيد 14 – 22

دمياط 14- 22

الزقازيق 13 – 23

الإسماعيلية 11 – 25

السويس 13 – 24

العريش 12- 23

رفح 12 – 23

رأس سدر 14 – 24

نخل 09 – 23

نويبع 16 – 26

طابا 14 – 24

كاترين 06 – 22

الطور 16 – 27

شرم الشيخ 18 – 28

الغردقة 16 – 26

مرسى علم 17 – 24

الفيوم 12 – 25

بني سويف 12 – 24

المنيا 11 – 26

أسيوط 12 – 28

سوهاج 14 – 27

قنا 15 – 27

الأقصر 16 – 27

أسوان 17 – 28

أبو سمبل 18 – 28

الوادي الجديد 16 – 27

شلاتين 19 – 27

أبو رماد 19 – 27

حلايب 20 – 25

رأس حدربة 20 – 25

كان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلن قبل 3 أيام أن الأحوال الجوية اليوم، ستشهد تراجعا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لتتراوح على القاهرة بين 22 و23 درجة.

وأكد شاهين، أن من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح مثيرة للرمال والأتربة يومي الخميس والجمعة، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مشيرا إلى أن الجمعة المقبل، سيشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصعيد، وجنوب سيناء، والمقرر أن تتراوح سرعة الرياح في تلك المناطق بين 30 – 35 كم في الساعة.