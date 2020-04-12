كورونا في 24 ساعة.. زيادة عدد المصابين وعقار جديد لعلاج الفيروس

اقتربت من حاجز 2000 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بعدما سجلت 145 إصابة جديدة، أمس السبت، فيما هبط معدل الوفيات اليومي، ووصل معدل التعافي اليومي بالقرب من أعلى مستوى له.

وسجل عدد الإصابات اليومية نحو 50 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، والتي سجلت وزارة الصحة في مصر حتى مساء أمس إلى نحو 1939 حالة.

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وسجل عدد الوفيات اليومي نحو 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى نحو 146 حالة، فيما بقيت نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات على حالها 7.5%.

وارتفع معدل التعافي اليومي، أمس، بواقع 6 حالات، وخرج نحو 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 5 أجانب، عقب تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وشفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ما جعل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا يرتفع إلى نحو 426 حالة حتى اليوم.

أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة السكان الدكتور حسام حسني، أن مصر تعد الأقل نسبة في الوفيات بسبب فيروس كورونا بين دول العالم التي بلغت نحو حالة وفاة من بين كل مليون حالة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر شاشة “ON” ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن الوزارة لن تقبل أن يكون في مصر حالة وفاة واحدة، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس أسباب كل حالة حيث إن لديهم جزءا كبيرا من الوفيات يتوفى نتيجة لنقص الوعي.

وأكد حسني أنه لكي تنخفض نسبة الوفيات فلا بد من العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بخصوص الرعاية الطبية المبكرة، موضحا أن معظم الحالات التي تنقل إلى المستشفيات تصل إليها في حالة متأخرة، حيث إن هناك مواطنيني يموتون قبل وصولها إلى المستشفى أو يموتون خلال أول يومين.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة أن كل الوزارات في مصر تعمل معًا وتحت راية واحدة من أجل القضاء على الفيروس، مؤكدا أن وزارة الصحة تواصلت مع شركة يابانية منذ بداية الأزمة من أجل توفير عقار ياباني قريبًا بكميات تسمح للوزارة علاج المصريين المصابين خلال أسبوع.

وأكد حسني أنه لكي تنخفض نسبة الوفيات فلا بد من العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بخصوص الرعاية الطبية المبكرة، موضحا أن معظم الحالات التي تنقل إلى المستشفيات تصل إليها في حالة متأخرة، حيث إن هناك مواطنيني يموتون قبل وصولها إلى المستشفى أو يموتون خلال أول يومين.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة أن كل الوزارات في مصر تعمل معًا وتحت راية واحدة من أجل القضاء على الفيروس، مؤكدا أن وزارة الصحة تواصلت مع شركة يابانية منذ بداية الأزمة من أجل توفير عقار ياباني قريبًا بكميات تسمح للوزارة علاج المصريين المصابين خلال أسبوع.