بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن إعداد مشروع البحث لطلاب سنوات النقل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب إلى السنة التعليمية التالية بدءا من الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

ونستعرض خلال هذا التقرير عددًا من أسئلة أولياء الأمور والطلاب بشأن أهم النقاط الخاصة بالمشروعات البحثية، وهي:

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– ما الخطوة الأولى لإعداد البحث؟

على الطلاب اختيار مجموعة من زملائهم وذلك يكون في حدود 5 طلاب من أجل إعداد البحث.

– كيف اختار موضوع البحث؟

على الطلالب أن يقرأ جيدا محاور البحث، ومن ثمَّ يركّز على الكلمات المكتوبة بالخط الأسود “ثقيل”، فهذه الكلمات تعد الكلمات المفتاحية التي ستبحث بها الطلاب في بنك المعرفة وكذا في المكتبة الرقمية.

– كيف أحصل على معلومات البحث؟

يمكن للطلاب الحصول على معلومات البحث عن طريق عددٍ كبير من المصادر، منها على سبيل المثال “‏الكتاب المدرسي، والمكتبة الرقمية أو مكتبة المدرسة، وبنك المعرفة”، أو أي وسيلة معرفية بشرط أن تكون معلوماتها موثَّقة.

– كيف يجرى كتابة البحث؟

يجرى كتابة عنوان الموضوع، ثم يدون الطالب الرقم التعريفي وهو “كود الطالب”، ثم يكتب ‏مقدمة البحث والتي ستتراوح بين 40 إلى 50 كلمة، ثم يكتب الطالب عناصر الموضوع والتي ستتكون من 400 إلى 500 كلمة، في حالة ‏كتابة عبارات باللغة الأجنبية، تكون من 15 إلى 30 كلمة، ثم نتائج البحث، وأخيرًا يدون الطالب مصادر البحث.

– كيف يرسل البحث؟

هناك عدة طريق من أجل إرسال البحث وهي:

رفع البحث إلكترونيًا على منصة edmodo. كتابة البحث باليد ومن ثم يحوَّل إلى شكل إلكتروني “صورة إلكترونية (سكانر)”. كتابة البحث على ملف وورد ومن ثمَّ تحول إلى صيغة “بي دي إف” PDF، وتحمل على CD أو فلاشة وتسلم إلى المدرسة.

كيف يجرى تقييم البحث؟

يجب أن يراعي الطالب العنوان الجذاب للمشروع.

يجب أن يعرض الطالب المشروع بطريقة منظمة وفقًا للنماذج المعدة مسبقًا، باستخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة سواء من كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية.

يجب أن يكون البحث يشمل عدد الكلمات المحددة لكل مشروع بحثي.

يجب على الطالب الالتزام بجميع محاور المشروع البحثي.

يجب على الطالب أن يراعي القواعد النحوية والإملائية وكذا علامات الترقيم.

سيُرفض أي مشروع بحثي إذا تطابق مع أي مشروع آخر.