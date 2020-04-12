القوات المسلحة تعلن البدء في توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجاناً !

أعلنت الهيئة العامة للقوات المسلحة بصفة رسمية اليوم الأحد عن البدء في توزيع الكمامات الطبية على كافة المواطنين في الأماكن العامة ومحطات المترو والقطار، وذلك بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكدت الهيئة العامة للقوات المسلحة في بيان رسمي اليوم أن بدأت بالفعل في توزيع الكمامات الطبية بشكل مجاني على كافة مواطني الشعب المصري، وخاصة في الميادين الرئيسية إضافة إلى المواصلات العامة بمختلف أنواعها وأيضاً كل مكان يشهد تجمعات جماهيرية.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الخطوة قد جاءت بأمر من الرئيس السيسي في إطار سعيه لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وخاصة بعدما تزايدت أعداد المصابين والوفيات على حد سواء في المرحلة الماضية.

وشددت الهيئة العامة للقوات المسلحة في البيان على أن لديها في الوقت الراهن 5 خطوط مختلفة من أجل إنتاج الكمامات الطبية، على أن يتم توزيع 100 ألف كمامة طبية على المواطنين بصفة يومية لمنع انتشار فيروس كورونا تماماً في مصر.

وفي ختام البيان، أضافت أنها تعمل جاهدة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختلفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا ومحاولة التصدي له بشتى الطرق الممكنة من أجل الحفاظ في نهاية المطاف على سلامة وأرواح المواطنين.

ولا تعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها للهيئة العامة للقوات المسلحة من أجل مواجهة فيروس كورونا، حيث سبق وأن قامت بتوفير المطهرات اللازمة لتعقيم اليدين والأسطح الملوثة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث تتوفر هذه المستلزمات في منافذ بيع الإنتاج الحربي بأسعار منخفضة أقل من سعر الأسواق العادية.

وعانى الشعب المصري بشكل واضح خلال الفترة الماضية من ارتفاع أسعار الكمامات الطبية والقفازات إضافة إلى المطهرات منذ لحظة تفشي وانتشار فيروس كورونا، نظراً لكونها الفرصة المثالية لتجار الأزمات من أجل استغلال هذه الوضعية وتحقيق مكاسب وأرباح هائلة من وراء المواطنين لحين نهاية هذه الأزمة.

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