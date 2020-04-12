الرئيس السيسي يعلن مد خدمة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعام إضافي

أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية اليوم الأحد عن مد خدمة الدكتور صالح عبدالرحمن في منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام إضافي.

ويعتبر ذلك القرار الجمهوري من طرف الرئيس السيسي هو القرار رقم 152 لسنة 2020، وتم نشره في الجريدة الرسمية على أن يظل الدكتور صالح عبدالرحمن في منصبه بدرجة وزير حتى السنة القادمة انطلاقاً من يوم 10 أبريل الماضي.

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وجاء ذلك القرار من طرف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل المجهودات الكبيرة التي يقدمها الدكتور صالح عبدالرحمن في عمله.

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