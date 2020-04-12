الرئيس السيسي يعلن منح معاش استثنائي لبعض جنود القوات المسلحة السابقين

أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة رسمية اليوم الأحد عن منح معاشات استثنائية لبعض جنود الهيئة العامة للقوات المسلحة السابقين، وذلك نظير التضحيات الكبرى التي قدموها إلى وطنهم طوال فترة الخدمة العسكرية.

ويعد ذلك القرار الجمهوري الصادر من الرئيس السيسي هو القرار رقم 151 لسنة 2020 مع العلم بأنه قد تم نشره في الجريدة الرسمية.

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ولا يقتصر الأمر فقط على الجنود السابقين للقوات المسلحة، بل إن القرار يشمل أيضاً المستحقين عنهم في حالة وفاة الجندي السابق حتى لا يضيع حق الجندي بأي حال من الأحوال في النهاية.

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